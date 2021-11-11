Сотрудник МФТИ: «После вакцинации «Спутником» жидкость в легких и подозрение на онкологию»

Сотрудник Московского физико-технического института (МФТИ) Владислав Дорофеев на своей странице в социальной сети Фейсбук рассказал о том, что случилось с его родственником после вакцинации от коронавируса. На его публикацию обратило внимание издание «ЛентаЧел».

Родственник вакцинировался прошедшим летом вакциной «Спутник». По словам Дорофеева, спустя некоторое время после курса иммунизации он заболел бронхитом.

«Сейчас жидкость в легких и подозрение на онкологию. Произошло это из-за прививки или нет - непонятно. До нее таких проблем не было», - пояснил сотрудник МФТИ.

Ранее Владислав Дорофеев поделился собственным опытом вакцинации от ковида. Прививался он той же вакциной. Спустя некоторое время после прививки у мужчины возникли осложнения на сердце.

Дорофеев также категорически против принуждения к прививкам. Обязательная вакцинация для всех, которую сейчас пытаются протолкнуть многие специалисты - это, по его словам, нарушение Нюрнбергского кодекса, которым запрещаются медицинские эксперименты над людьми.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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