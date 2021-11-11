Опубликованы основания для абсолютного медотвода от вакцинации от коронавируса COVID-19

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Опубликованы основания для абсолютного медотвода от вакцинации от коронавируса COVID-19
Здоровье

О том, кто может не вакцинироваться от коронавируса по медицинским показаниям, рассказал Главный врач ГБУЗ ЯНАО «Центр общественного здоровья и медицинской профилактики» Сергей Токарев.

Он сообщил, что справку о медотводе от вакцинации против COVID-19 выдают лицам, которые имеют тяжелую аллергическую реакцию, индивидуальную непереносимость компонентов вакцины или инфекционное заболевание, передает URA.RU.

Можно в некоторых случаях получить временный медовод. На несколько недель, возможно месяцев, врач может выдать медотвод при остром инфекционном заболевании, либо в период обострения хронической болезни.

Важно также понимать, что наличие антител не является основанием для медотвода, подчеркнул Токарев. Он добавил, что при вакцинации учитывается не уровень антител, а сроки перенесенного заболевания или время, которое прошло от первичной вакцинации.

Отметим, в России уже обсуждают возможность введения обязательной вакцинации для всех граждан. Но по этому поводу еще идут дискуссии в том числе в научном сообществе, поскольку не все эксперты согласны с тем, что эта мера является оправданной.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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