Стало известно о новом побочном эффекте вакцины Johnson & Johnson: редкое воспаление позвоночника

Европейский регулятор по лекарственным средствам объявил общественности о том, что у однокомпонентной антиковидной вакцины Johnson & Johnson выявлен новый побочный эффект - редкий тип воспаления позвоночника (поперечный миелит). Об этом сообщает международное информационное агенство Reuters .

Вакцины Pfizer и Moderna на текущий момент также проверяются на территории Европейского Союза на наличие новых побочных эффектов.

Сообщается, что регулятором вскоре будет дана оценка сообщения о синдроме капиллярной утечки после вакцинации препаратом от американской Moderna.

Пока же Агентство пришло к выводу, что предоставленных доказательств еще недостаточно для того, чтобы доказать связь между редкими случаями мультисистемного воспалительного синдрома и прививками мРНК-вакцинами, в том числе препаратом Moderna.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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