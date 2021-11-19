Минобороны Украины: скопление войск России у границы достигнет пика в конце января

Скопление российских войск и военной техники у границы с Украиной достигнет пиковых значений в конце января. Об этом во время своего выступления в программе «Право на владу» украинского телеканала 1+1 заявил начальник Главного управления разведки Минобороны бригадный генерал Кирилл Буданов.

По его словам, Украина в курсе развертывания российских войск, поскольку всю необходимую разведывательную информацию получает из Соединенных Штатов Америки. Уже сейчас понятно, сколько подразделений РФ сосредоточено на «определенном расстоянии» от границы.

Москва, и в Киеве в этом не сомневаются, начинает реализовывать масштабную спецоперацию против Украины для дестабилизации обстановки в стране.

«Это накопление войск будет продолжаться и выйдет на пик приблизительно в конце января», — заявляет Буданов.

Он акцентировал внимание на том, что часть подрывной кампании, которую ведет Кремль, - развернутая кампания против вакцинации от коронавируса. Якобы Москва стремится к распространению антиваксерских настроений в Украине и для этого использует различные техники. Самая простая - распространение информации о вреде, который несут в себе вакцины.

Бригадный генерал также отметил, что РФ якобы использует в своих целях многих недовольных властями (по разным причинам) граждан.

Дестабилизирующим ситуацию фактором Буданов назвал и миграционный кризис на границе Белоруссии и Польши. В Киеве, как и на Западе, считают, что за ним стоит Россия.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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