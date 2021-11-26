Bloomberg: грязь поможет НАТО предсказать следующий шаг российской армии

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Bloomberg: грязь поможет НАТО предсказать следующий шаг российской армии
Украина
Фото из открытых источников / Автор: неизвестен

Аналитики Bloomberg заявили о том, что планы России касательно Украины можно проследить по тому, что происходит на российско-украинской границе.

Ранее стало известно, что США поделились разведданными с некоторыми союзниками по НАТО, пишет ПолитРоссия. В США говорят о том, что Россия может готовить крупную военную операцию на границе с Украиной. Москва эти обвинения отрицает, отмечая, что не планирует агрессии против других стран.

Военные эксперты на страницах Bloomberg отмечают, что любые военные операции сейчас на границе России и Украины невозможны в том числе из-за сложных погодных условий.

«Грязь может помочь определить сроки любого шага России против Украины», — пишут авторы Bloomberg.

Для осуществления успешной атаки важно, чтобы цели были достигнуты в кратчайший срок. Но в текущих погодных условиях это невозможно. Грязь и мокрая погода не позволят танкам и другой тяжелой технике быстро проводить маневры, и в любой момент боевая техника может увязнуть, что может существенно снизить скорость наступления.

Поэтому как раз с учетом этого фактора говорить о подготовке наступления на Украину в ближайшие недели или месяцы смысла нет.

Для проведения наступательной операции, отмечают эксперты, необходимо трехкратное преимущество перед предполагаемым противником. Но, как отмечает издание, ссылаясь на бывшего высокопоставленного сотрудника службы безопасности США, пока такого преимущества на украинской границе у России нет.

В ВСУ сейчас несут службу 255 тыс. военнослужащих, а количество российских военных в приграничных регионах, по оценкам разведки США, значительно ниже.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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