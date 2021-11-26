Экс-депутат Верховной Рады Лещенко раскрыл планы Украины украсть у Запада формулу вакцины от COVID-19

Сергей Лещенко, экс-депутат Верховной Рады и известный в стране журналист-расследователь на своей странице в Facebook рассказал о том, что Украина планировала похитить у западных стран формулу вакцины от коронавируса COVID-19.

По его версии, инициатива совершения кражи принадлежала экс-начальнику главного управления разведки Министерства обороны Украины Василию Бурбе.

«Еще одна спецоперация, которую предлагал Бурба – это похищение формулы вакцины от COVID-19 в западных лабораториях. Это не шутка», – подчеркнул Лещенко.

Напомним, что эпидемиологическая ситуация в Украине оставляет желать лучшего. 18 из 24 регионов страны находятся в красной карантинной зоне. Ежедневно в стране регистрируются порядка 16-17 тысяч новых случаев коронавируса.

Всего за время пандемии в Украине выявлено 3 400 340 случаев COVDI-19, число умерших достигло 84 149.

Вакцинация в стране на текущий момент проводится тремя западными вакцинами, две из которых на основе матричной РНК, одна - векторная. Также привиться можно китайским препаратом «Коронавак».

Вакцины собственной разработки в Украине нет.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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