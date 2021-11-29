Тогда и сейчас: быт солдат в разные годы

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Тогда и сейчас: быт солдат в разные годы
В России
Фото: минобороны.рф

Мало кто из нынешних бойцов и парней призывного возраста знает, как был устроен армейский быт в 1990-е и 2000-е годы. Старшее поколение нередко рассказывает о портянках, дежурстве в столовой и напряженных отношениях со старшими по званию. На сегодняшний день армия выглядит совсем по-другому: никакого казарменного хулиганства и многочасовой чистки картофеля, зато есть комфортные бытовые условия. Это ли не сказка для солдата?

Что было раньше?

Одной из самых страшных проблем в армии в советское время и в 2000-е годы была дедовщина, когда между солдатами одного армейского звена, но разного периода пребывания в воинской части существовала система доминантных неуставных взаимоотношений. Долгое время психологическое насилие со стороны «старших» приводило к печальным последствиям, а многие призывники из-за боязни столкнуться с дедовщиной просто не хотели идти в армию. Это одна из главных причин, почему десятилетиями армия была стигматизирована со стороны гражданских лиц.

Бытовые условия тоже были немного другими. Мыть полы и туалеты должны были солдаты. Чаще всего в комнатах для сна стояли двухъярусные кровати с неудобными матрацами. Одежду в казармах приходилось стирать руками самим. Кстати, с одеждой тоже возникали проблемы — портянки были очень неудобными. Однако они долгое время оставались единственным способом зафиксировать ногу в кирзовых сапогах.

В столовой на дежурстве приходилось проводить много времени: помогать поварам, чистить овощи, мыть посуду. Всё это входило в обязанности бойца. Питание было достаточно скудным, поэтому перловка и консервы у мужчин старшего поколения прочно ассоциируются с армией.

А что сейчас?

За пару десятков лет изменилось многое, но все изменения направлены только в положительное русло. Например, неуставные отношения стали встречаться намного реже, в 2020 году число преступлений, связанных с самовольным оставлением воинских частей, сократилось на 25%. Встречаются отдельные межличностные конфликты без происшествий, однако жизнь с незнакомыми людьми без возможности побыть одному длительное время — это всегда определенный стресс. За конфликтами старшие по званию следят строго.

Быт стал куда лучше. В казармах чаще всего сейчас стоят одноярусные кровати, а в комнате проживают от 4 до 8 военнослужащих. Одежду всем выдают в двух комплектах, а кирзовые сапоги и портянки заменили носками и берцами, ведь они менее травмоопасны для бойца.

Времени на отдых и сон стало больше, потому что заниматься уборкой и питанием начали аутсорсинговые службы. В столовых теперь работают повара профильного комбината, которые готовят для бойцов разнообразный и очень калорийный рацион (4,4 тысячи калорий в сутки!). Даже в домашних условиях питание не всегда такое калорийное. Это и понятно, поскольку на многочасовые тренировки военнослужащий затрачивает немало физических сил. 

Мяса в армейском рационе теперь стало в два раза больше, на выбор есть говядина, свинина и птица. Картофеля в норме довольствия тоже стало больше. Единственный продукт, которого стало меньше — это хлеб. Часть хлеба попросту заменили сдобой, которая очень нравится военнослужащим. Кроме того, теперь солдат кормят по разным нормам: есть общая, для лётчиков, подводников, лечебная, для курсантов. В меню есть такие блюда как харчо, азу из говядины, салат мясной, говядина тушеная с черносливом, ризотто, омлет с ветчиной, булочки, пирожки, кофе. Не хуже, чем в ресторане. Все продукты проверяют, готовые блюда пробуют, прежде чем подать на стол солдатам. 

Во время учений солдаты всё ещё берут с собой сухпаек. Командиры составляют раскладку, а столовая обеспечивает их продовольствием.  

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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