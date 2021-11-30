Елену Малышеву поймали на лжи о вакцинации

Врач и телеведущая Елена Малышева, вероятно, даже не догадывалась, что ее искреннее желание поделиться своим счастьем в социальной сети выльется в «разоблачение» со стороны интернет-пользователь. Как пишет «ЦарьГрад», уважаемого доктора поймали на лжи о вакцинации.

Елена Малышева на своей Instagram-странице рассказала, что провела четыре дня со своими замечательными внуками. Приехать в США и помочь с ребятишками ее попросил старший сын.

«Помчалась без раздумий! Как положено бабушке», - похвастала телеведущая.

Малышева написала, что просыпается по утрам вместе со своими внуками, занимается вместе с ними приготовлением завтрака, играет. Это счастье, отметила она, и призвала делиться такими положительными моментами пользователей сети.

Судя по геотегу, публикация была опубликована, когда Малышева находилась на Манхэттене в Нью-Йорке.

И пользователи сети сразу же припомнили ей, как пару недель назад она в интервью Надежде Стрелец призывала всех привиться российскими вакцинами. Мол, она сама это уже сделала.

«Я вакцинирована "Спутником Лайт», - говорила она.

Подписчики предположили, что Малышева вакцинирована не только однокомпонентной российской вакциной, но и западным препаратом, в противном случае ее бы на территорию США попросту не пустили бы. В Штатах признают только вакцины, одобренные ВОЗ или Управлением по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов, среди которых российских нет.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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