В Петербурге задержали подозреваемых в фиктивной вакцинации

В Петербурге образовалась преступная группа, которая организовала фиктивную вакцинацию в городских больницах. Под подозрение попали бывший следователь, который и придумал мошенническую схему, а также врач из поликлиники № 120 в Красногвардейском районе и две медсестры. Подобная услуга обходилась всем желающим от 10 до 15 тыс. рублей. Заплатив эту сумму, гражданин получал электронный сертификат о вакцинации на Госуслугах. Фиктивный QR-код приобрели уже несколько десятков человек.

Как выяснило следствие, покупатели сертификатов приходили в городскую поликлинику на вакцинацию. Но липовая процедура проводилась в отдельном кабинете. Препарат пациентам не вводили, ампулы с вакцинами «Спутником V» и «Спутником Лайт» уничтожались.

В отношении подозреваемых возбудили уголовное дело по статье о сокрытии информации об обстоятельствах, создающих опасность для жизни или здоровья людей (статья 237 УК РФ).

Фигуранты уголовного дела уже задержаны. В Петербурге и области сейчас расследуют 51 дело о подделке различных документов и справок. За подделку сертификата грозит уголовная ответственность – как изготовителю, так и покупателю.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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