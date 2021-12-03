Командующий ООС Павлюк рассказал о планах России по захвату Украины

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Командующий ООС Павлюк рассказал о планах России по захвату Украины
Украина
Фото из открытых источников / Автор: неизвестен

В Москве есть стратегия по разгрому украинской армии, которая была разработана еще несколько лет назад. Такое заявление сделал командующий Операцией Объединенных сил (ООС) Александр Павлюк. Он также сказал, что Украина в курсе агрессивных планов России. 

Москва планируют совершить быстрое наступление и при этом будет использовать интенсивные и мощные удары, чтобы отрезать сконцентрированную в Донбассе группировку ВСУ от основной части страны. Далее российские военные перейдут к захвату украинской территории. Павлюк также сказал, что украинские бойцы  готовы к такому сценарию.  При этом он подчеркнул, что если Москва попытается реализовать задуманное, то понесет огромные потери. Украинский военачальник заметил, что не стоит исключать и другие сценарии, разрабатываемые противником.  

Командующий ООС заявил, что у украинской границы находится всего 40 российских батальонов, что гораздо меньше, чем было стянуто весной. Павлюк счел, что этого недостаточно, чтобы победить «полумиллионную украинскую армию», которая имеет серьезный опыт ведения войны. Он также упомянул, что у ВСУ есть ПТРК Javelin, которые будут задействованы при необходимости.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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