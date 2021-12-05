Три категории пенсионеров Петербурга в январе 2022 года получат по 2 тыс. рублей

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Три категории пенсионеров Петербурга в январе 2022 года получат по 2 тыс. рублей
Экономика / Санкт-Петербург
Фото из открытых источников / Автор: неизвестен

Сразу три категории пенсионеров могут с января 2022 года получить фиксированную денежную выплату. Такая возможность обсуждается на региональном уровне, в том числе и властями Санкт-Петербурга. В частности, в Северной столице предложили ввести новое разовое пособие для пенсионеров, которые получили защиту от коронавируса. Изначально местные власти ввели выплату для пожилых, привившихся от ковида, но вскоре инициативу дополнили: теперь выплату могут получить и пенсионеры, переболевшие коронавирусом, а также те пожилые граждане, которые имеют справку о медотводе от вакцинации. 

С такой инициативой выступил губернатор Александра Беглова. Речь идет о выплате 2 тыс. рублей. Но в текущем месяце эти деньги пенсионеры получить не смогут, поскольку планы на декабрь уже закрыты.

Для получения новой выплаты гражданам не придется писать заявление, так как деньги начислят автоматически. Но это произойдет не раньше января следующего года.

Получить деньги смогут пожилые граждане, которым уже исполнилось 60 лет.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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