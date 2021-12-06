Эшелон российских установок разминирования УР-77 направился к границе Украины

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Эшелон российских установок разминирования УР-77 направился к границе Украины
Украина
Фото из открытых источников / Автор: неизвестен

Москва заставила Киев запаниковать после того, как стало известно о том, что Россия отправила на границу с Украиной не менее восьми самоходных установок дистанционного разминирования УР-77 «Метеорит», предназначенных для нанесения ударов по противнику. Тем самым Москва нагнала панику на ВСУ.

Эшелон российской техники двигался в сторону участка украинской границы, где были организованы минные заграждения шириной до 6 метров при длине прохода до 90 метров, которые может прорвать установка УР-77 и в течение нескольких минут смогут начать движение сотни единиц военной техники, пишет avia.pro.

Как заявило украинское военное командование, на границе находится огромное количество российской военной техники, а установки УР-77 могут расчистить для нее дорогу в минных заграждениях. Российские установки способны уничтожать боезаряды, расчищать противопехотные минные поля, создавая проход шириной до 14 метров.

По предположению обозревателей, отправка реактивных установок к украинским рубежам свидетельствует о подготовке российской армии к наступлению.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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