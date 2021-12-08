В Петербурге на Суздальском неизвестный избил женщину и похитил ее сына

В Петербурге на Суздальском проспекте на тротуаре близ детского сада неизвестный налетел на молодую мать Марину Мальцеву, избил ее, нанеся удары по лицу, после чего похитил четырехлетнего ребенка. Преступление было совершено сегодня, 8 декабря, около 08:14 у дома №77 корпус 1. На 41-летнюю Марину незнакомец нападал со спины.

Как сообщает Рен ТВ, после утреннего нападения там осталась огромная лужа крови, которая напоминает о преступлении. Молодая мать госпитализирована в одну из больниц Северной столицы. У женщины сломан нос, имеются различные гематомы на лице, травмы на теле и ушибы.

Правоохранители делают все необходимое для того, чтобы разыскать малыша. Тем более что, по информации основательницы сообщества "STOP Киднепинг" Алины Брагиной, это уже четвертое по счету похищение сына Марины.

Мальцева ранее рассказывала, что ребенка забирал Константин Сапрыкин, его отец. Женщина просила людей помочь, ибо мужчина грозился отобрать мальчика навсегда. Теперь она точно уверена, что не было между ними никакой любви. Константин мог использовать ее как «инкубатор», надеясь заполучить ребенка.

На текущий момент появилась информация о том, что отец маленького Матвея (есть версия, что именно он мог быть человеком, который похитил ребенка и избил его мать) ограничен в родительских правах. Если окажется, что он замешан в данном похищении, его могут полностью их лишить.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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