SIRVA: появилась информация о редком и опасном осложнении, которое встречается после COVID-прививок

Медики предупреждают об опасном осложнении после вакцинации, которое хоть и редко, но все же встречается. Об этом сообщает издание «Доктор Питер» .

Речь о состоянии, которое получило название SIRVA. Принято считать, что после вакцинации у многих граждан наблюдается болезненность в месте укола и в руке и это является нормой, так как симптом быстро проходит. Но если поднимать конечность и сгибать ее тяжело даже через несколько дней, нельзя исключать риск этого состояния.

«Оно может развиться из-за того, что при введении инъекции под кожу игла повреждает структуру плеча, потому что вводится слишком высоко в руку. Возникает риск попадания ее не в дельтовидную мышцу, а в сустав или синовиальную сумку сустава. В очень редких случаях даже могут быть повреждены подмышечные или лучевые нервы плеча», – пояснили ученые.

Отмечается, что следует быть предельно внимательным. Если боль в конечности не проходит, стоит обратиться к врачу. Вовремя замеченное состояние SIRVA лечится медикаментами. Но если время упущено, человеку может потребоваться операция с последующей реабилитацией по восстановлению подвижности руки, которая будет длиться не менее года.

Как распознать SIRVA? Привившегося человека должна насторожить серьезная боль в руке и уменьшение диапазона движений, а также снижение функции плеча. Первая симптоматика, как правило, дает о себе знать в течение 48 часов после инъекции в предплечье.

Согласно исследованиям, в случае, если укол был сделан неправильно, боль в руке не помогут снять никакие обезболивающие препараты.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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