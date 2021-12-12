В Петербурге загорелось здание машиностроительного завода «Армалит»

Image 16+
В Петербурге загорелось здание машиностроительного завода «Армалит»
Происшествия / Санкт-Петербург
Фото из открытых источников / Автор: неизвестен

Площадь возгорания – около 600 квадратных метров, информации о потерпевших людях не поступило.

По сообщению пресс-секретаря Санкт-Петербургского Главного управления МЧС, пожару присвоен второй уровень сложности. Горит крыша одного из зданий машиностроительного предприятия «Армалит». Возгорание локализовано на участке, имеющем площадь около 600 квадратных метров.

На диспетчерский пульт поступило сообщение о пожаре, начавшемся в доме №2, что по улице Трефолева, в Кировском районе Санкт-Петербурга.

С возгоранием боролись 72 спасателя, с применением трех десятков единиц специальной техники. К счастью, люди на пожаре, по предварительной информации, не пострадали.

Первая информация, которая поступила в средства массовой информации, пожар начался на территории производственного цеха, огнем охвачено 400 квадратных метров. Ему сразу присвоили третий уровень сложности.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-79529

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей

Не забудьте поделиться новостью!

Лента
В Петербурге загорелось здание машиностроительного завода «Армалит»

Вчера, 17:23

В Петербурге на Суздальском неизвестный избил женщину и похитил ее сына

8-12-2021, 17:48

В Петербурге задержали подозреваемых в фиктивной вакцинации

30-11-2021, 20:03

В Санкт-Петербурге двое с пистолетом ограбили аптеку

14-10-2021, 09:58

Поклонник с сайта знакомств похитил отвергнувшую его женщину в Петербурге

5-10-2021, 16:33

В Петербурге у студента украли 60 «Айфонов» и 200 тысяч рублей

4-10-2021, 13:18

В Петербурге TikTok-блогерша RARRI HOOD получила удар ножом по лицу из-за пиццы

3-10-2021, 14:23

В Ленинградской области нашли тело женщины без глаз

3-10-2021, 13:38

Около 50 обысков проводятся у бизнесменов Петербурга

29-09-2021, 11:05

В Санкт-Петербурге водители устроили стрельбу по машинам рядом с Волхонским шоссе

27-09-2021, 15:10

В Петербурге после неудачного кормления новорожденная девочка попала в реанимацию

24-09-2021, 13:25

В Петербурге автоблогера Арчи задержали после опасной езды на Московском шоссе

24-08-2021, 09:40

Более 90 детей госпитализировано после отравления в поезде Мурманск – Адлер

9-08-2021, 16:40

В Свердловской области мальчик в центре города получил сильнейший ожог борщевиком

30-07-2021, 12:45

СЭС проверит питание в школе Красноармейска после вспышки вирусной инфекции

27-02-2021, 21:45

Школьникам Подмосковья поставлен предварительный диагноз

21-01-2021, 13:40

В ковидном госпитале Челябинска умерла 2-летняя девочка

17-11-2020, 16:15

В Group-IB рассказали, как накручивали голоса за дочь Алсу

16-05-2019, 16:37

900 тысяч жителей России заражены ВИЧ

14-05-2019, 08:57

В Екатеринбурге активисты всю ночь защищали сквер от строительства храма

14-05-2019, 08:34

ОБСУДИТЬ

Комментарии для сайта Cackle
CDC: штамм омикрон чаще поражает полностью COVID-вакцинированных
  • 11-12-2021, 14:13

CDC: штамм омикрон чаще поражает полностью COVID-вакцинированных

В США заявили о том, что штамм «омикрон» чаще поражает людей, которые прошли полный курс вакцинации. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на отчет

Сделавшие сенсационное открытие американские врачи погибли при загадочных обстоятельствах
  • 11-12-2021, 18:48

Сделавшие сенсационное открытие американские врачи погибли при загадочных обстоятельствах

В 2015 году пятеро американских врачей обнаружили в различных вакцинах раковые ферменты. Медики утверждали, что в препараты намеренно был введен

Почему умирают люди, привитые вакциной «ЭпиВакКорона»
  • Вчера, 19:23

Почему умирают люди, привитые вакциной «ЭпиВакКорона»

В Волгоградской области зарегистрировано не менее пяти летальных исходов после вакцинации препаратом «ЭпиВакКорона», сообщает издание «v1.ru». Но в

Российские педиатры неоднозначно высказались о вакцинации маленьких детей
  • 10-12-2021, 18:13

Российские педиатры неоднозначно высказались о вакцинации маленьких детей

В Австралии приняли решение вакцинировать от коронавируса детей в возрасте от 5 до 11 лет. Российские медики отнеслись к этому неоднозначно. Как

Эксперты: Запад используют коронавирус, чтобы давить на другие страны
  • 11-12-2021, 17:13

Эксперты: Запад используют коронавирус, чтобы давить на другие страны

Пандемия коронавируса продолжается и это разрушает экономики многих стран мира, а штамм «омикрон» лишь ухудшил ситуацию. В ЮАР, где и выявили

Профессор Эдмундс: для защиты от омикрон-штамма коронавируса нужно прививать пятилетних
  • 10-12-2021, 18:18

Профессор Эдмундс: для защиты от омикрон-штамма коронавируса нужно прививать пятилетних

Профессор эпидемиологии Лондонской школы гигиены и тропической медицины Джон Эдмундс выступил с резонансным заявлением, которое возмутило многих

Новости партнеров
Новости партнеров
ФГБУ: Дети противников прививок чаще остальных заражаются коронавирусом
  • 11-12-2021, 18:48

ФГБУ: Дети противников прививок чаще остальных заражаются коронавирусом

В возрастной категории до 18 лет чаще всего коронавирусом заражаются подростки и младенцы до года. Об этом заявил Юрий Лобзин, директор ФГБУ «Детский

Коммунальщики пытаются победить «хребет Беглова»
  • 10-12-2021, 17:37

Коммунальщики пытаются победить «хребет Беглова»

В Смольном отреагировали на сообщения о снежных завалах вдоль Петроградской набережной после нескольких публикаций в СМИ, обозвавших насыпь «хребтом

Эксперты попытались предсказать будущее строительной индустрии Санкт-Петербурга
  • 10-12-2021, 12:58

Эксперты попытались предсказать будущее строительной индустрии Санкт-Петербурга

По их мнению, через полтора – два десятилетия популярность приобретут небольшие студии-трансформеры и «умные» загородные дома с функциями офиса на

Петербуржцы вынуждены сидеть дома в выходной из-за сосулек и гололеда на улицах
  • 11-12-2021, 12:52

Петербуржцы вынуждены сидеть дома в выходной из-за сосулек и гололеда на улицах

Зимнее утро 11 декабря для жителей Санкт-Петербурга отнюдь не сулит «чудесного дня», как в знаменитом стихотворении русского классика Александра

Такер Карлсон: от войны с Россией США ничего не выиграют