В Петербурге загорелось здание машиностроительного завода «Армалит»

Площадь возгорания – около 600 квадратных метров, информации о потерпевших людях не поступило.

По сообщению пресс-секретаря Санкт-Петербургского Главного управления МЧС, пожару присвоен второй уровень сложности. Горит крыша одного из зданий машиностроительного предприятия «Армалит». Возгорание локализовано на участке, имеющем площадь около 600 квадратных метров.

На диспетчерский пульт поступило сообщение о пожаре, начавшемся в доме №2, что по улице Трефолева, в Кировском районе Санкт-Петербурга.

С возгоранием боролись 72 спасателя, с применением трех десятков единиц специальной техники. К счастью, люди на пожаре, по предварительной информации, не пострадали.

Первая информация, которая поступила в средства массовой информации, пожар начался на территории производственного цеха, огнем охвачено 400 квадратных метров. Ему сразу присвоили третий уровень сложности.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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