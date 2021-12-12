В Петербурге загорелось здание машиностроительного завода «Армалит»

В США заявили о том, что штамм «омикрон» чаще поражает людей, которые прошли полный курс вакцинации. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на отчет
В 2015 году пятеро американских врачей обнаружили в различных вакцинах раковые ферменты. Медики утверждали, что в препараты намеренно был введен
В Волгоградской области зарегистрировано не менее пяти летальных исходов после вакцинации препаратом «ЭпиВакКорона», сообщает издание «v1.ru». Но в
В Австралии приняли решение вакцинировать от коронавируса детей в возрасте от 5 до 11 лет. Российские медики отнеслись к этому неоднозначно. Как
Пандемия коронавируса продолжается и это разрушает экономики многих стран мира, а штамм «омикрон» лишь ухудшил ситуацию. В ЮАР, где и выявили
Профессор эпидемиологии Лондонской школы гигиены и тропической медицины Джон Эдмундс выступил с резонансным заявлением, которое возмутило многих
В возрастной категории до 18 лет чаще всего коронавирусом заражаются подростки и младенцы до года. Об этом заявил Юрий Лобзин, директор ФГБУ «Детский
В Смольном отреагировали на сообщения о снежных завалах вдоль Петроградской набережной после нескольких публикаций в СМИ, обозвавших насыпь «хребтом
По их мнению, через полтора – два десятилетия популярность приобретут небольшие студии-трансформеры и «умные» загородные дома с функциями офиса на
Зимнее утро 11 декабря для жителей Санкт-Петербурга отнюдь не сулит «чудесного дня», как в знаменитом стихотворении русского классика Александра
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