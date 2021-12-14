Шестилетний мальчик умер в одном из стоматологических кабинетов Санкт-Петербурга

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Шестилетний мальчик умер в одном из стоматологических кабинетов Санкт-Петербурга
Происшествия / Санкт-Петербург
Фото из открытых источников / Автор: неизвестен

Это случилось на плановом приеме во время лечения, проводимого под общей седацией.

По сообщению Следственного комитета Санкт-Петербурга, мальчик, шестилетнего возраста, умер в кабинете частного стоматолога. Ведомство открыло уголовное производство на основании статьи «оказание услуг, не отвечающих технике безопасности».

На данный момент следователи занимаются выяснением обстоятельств произошедшего. Также свою проверку инициировала Прокуратура Северной столицы. На данный момент известно, что ребенок проходил плановое стоматологическое лечение. Для удобства работы персонала и нивелирования неприятных ощущений у маленького пациента, ему была проведена общая седация.

Данная процедура, при выполнении всех условий ее проведения не представляет угрозы жизни пациентов, ни взрослых, ни маленьких. По всей видимости, на каком-то этапе была допущена фатальная ошибка, приведшая к гибели ребенка.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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