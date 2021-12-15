В «РОДИНЕ» Подмосковной - новый глава

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В «РОДИНЕ» Подмосковной - новый глава
Москва / Политика
Фото: пресслужба партии «РОДИНА»

Председателем совета регионального отделения партии избран Габов Никита Александрович. Также избран новый состав руководящих органов.

От новой команды ожидается обновление формата работы. Интересно то, что Габов является федеральным политиком и много лет работает в Государственной Думе, в данный момент является советником председателя Комитета по вопросам семьи, женщин и детей. В прошлом – председатель Комиссии по парламентскому контролю. Ирина Хвингия, Раиль Шарапов и Вадим Михайлов, также вошедшие в руководство региональной "РОДИНЫ" – частые эксперты на телевидении, имеют опыт работы в Федеральном Собрании.

 

Среди предложеных преобразований стало подписание соглашений с общественными организациями и производственниками о поддержке и проведении социально значимых мероприятий. Еще одно решение, озвученное Габовым – это образование партийных комиссий, которые возьмут на себя нагрузку в части выстраивания эффективной коммуникации между городскими отделениями, местными администрациями и населением, таким обзазом выступая в роли некого профсоюза, который мог бы оказывать адресную помощь.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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