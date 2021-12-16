Финляндия усилила антикоронавирусные ограничения для въезжающих в страну россиян

Финская сторона планирует вводить обязательное ПЦР-тестирование даже для вакцинированных.

По сообщениям пресс-секретаря Министерства иностранных дел Финляндии, правительство этой страны приняло решение продолжить действие антикоронавирусных ограничений при пересечении их государственной границы. Это касается и российских граждан. Действующие антипандемические меры, срок окончания которых был назначен на 19.12.2021 года, теперь не только продлеваются до 16.12.2022 года, но и ужесточаются.

К дополнительным мерам, в частности, относится требование отрицательного результата ПЦР-тестирования, проведенного не ранее, чем за 48 часов до пересечения финской границы для людей, попадающих в страну из-за пределов Европейского Союза и Шенгенской зоны. Причем, его должны будут предъявлять, в том числе и вакцинированные.

Окончательное решение по этому вопросу финская сторона примет сегодня.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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