Прокачка российского газа по трубопроводу Ямал—Европа снизилась в 8 раз

Image 16+
Прокачка российского газа по трубопроводу Ямал—Европа снизилась в 8 раз
Экономика
Фото из открытых источников / Автор: неизвестен

На фоне повышенного спроса на топливо сократились поставки российского газа в Германию по трубопроводу Ямал—Европа. 18 декабря прокачка топлива через газопровод упала до 1,2 млн кВт•ч по сравнению со средним значением в 10 млн кВт•ч днем ранее и 12 млн кВт•ч 16 декабря. Таковы данные немецкого газотранспортного оператора Gascade. Можно сказать, что один из важнейших для Европы трубопроводов снизил прокачку газа из Сибири в 8 раз. Российская газовая компания «Газпром» никаких комментариев на этот счет не давала.

Отметим, что газопровод Ямал—Европа, проходящий по территории России, Белоруссии, Польши и Германии, берет начало от торжокского газотранспортного узла в Тверской области. Это второй по мощности экспортный газопровод после «Северного потока-2».

На фоне прогноза о похолодании, в связи с заявлениями о судьбе «Северного потока-2», а также из-за небольших запасов в хранилищах и снижения выработки ветрогенерации, растет стоимость газа в Европе. 16 декабря цена топлива находилась у отметки $1,7 тыс. Между тем немецкий регулятор в сфере энергетики заявил, что решение по «Северному потоку-2» примут не раньше второй половины следующего года, пишет kommersant.ru.

В начале текущего месяца отбор газа из европейских подземных хранилищ достиг 11,2 млрд кубометров, что является рекордным показателем  за последние пять лет. Судя по текущим суточным темпам отбора запасов топлива, можно предположить, что газа не хватит до конца отопительного сезона, особенно если в Европе наступят настоящие зимние холода.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-79529

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей

Не забудьте поделиться новостью!

Лента
Прокачка российского газа по трубопроводу Ямал—Европа снизилась в 8 раз

Сегодня, 21:48

Сбербанк проинформировал о новой возможности своих вкладчиков снимать средства со счета

Вчера, 07:08

Эксперт сравнил инициативу ЕС по газу с «судорогами лягушки в банке»

15-12-2021, 17:08

Гражданам в России, получающим пенсии и зарплаты, советуют готовиться с 7 декабря к их снижению

6-12-2021, 10:13

Три категории пенсионеров Петербурга в январе 2022 года получат по 2 тыс. рублей

5-12-2021, 12:53

Пенсии военных, служивших в РФ и Осетии, могут увеличиться

30-11-2021, 09:13

Делягин призвал россиян забирать деньги из банков в ответ на введение QR-кодов

15-11-2021, 13:13

Доллар будут «обнулять»: эксперт Хазин назвал сроки обрушения валюты

8-11-2021, 10:08

Снова по 10 000 рублей от ПФР: россиян могут обрадовать новой выплатой

4-11-2021, 22:03

Делягин: Минфин надеется на резкое вымирание пенсионеров

2-11-2021, 10:13

Какой категории пенсионеров в РФ повысят размер доплат к пенсии

24-10-2021, 09:03

87 тысяч рублей могут выплатить до конца 2021 года некоторым гражданам в РФ

17-10-2021, 08:23

Болгары назвали Россию ненадежным партнером из-за ситуации с газом

14-10-2021, 13:13

Экономисты РЭУ: реальные доходы россиян не растут и уровень бедности не снижается

13-10-2021, 18:33

Россия может лишиться крупнейшего рынка сбыта патронов - американского

12-10-2021, 08:38

World Oil: Путин одним своим заявлением оставил газовиков США без зарплаты

11-10-2021, 08:23

ФСС зачислит на карты некоторым гражданам в России новую выплату в размере 4 тыс. рублей

10-10-2021, 16:18

Деньги готовят к «обнулению»: жителей России предупредили о неизбежной девальвации

10-10-2021, 08:08

Пенсионеры в России замерзнут насмерть

8-10-2021, 09:23

Преподаватель Корнейчук: Россиян подготавливают к обнулению денег

4-10-2021, 15:28

ОБСУДИТЬ

Комментарии для сайта Cackle
В Швеции ученые выявили, что вакцины от ковида истощают иммунную систему человека
  • Вчера, 19:08

В Швеции ученые выявили, что вакцины от ковида истощают иммунную систему человека

Ученые заявили о серьезных проблемах, связанных с вакцинацией. Дело в том, что вакцина не обеспечивает защиту от коронавируса. Напротив, велика

Ранее болевшая COVID-19 россиянка рассказала, как перенесла омикрон-штамм
  • Вчера, 17:48

Ранее болевшая COVID-19 россиянка рассказала, как перенесла омикрон-штамм

Россиянка, которая недавно вернулась из ЮАР и успевшая переболеть омикрон-штаммом COVID-19, поделилась своими впечатлениями. Женщина ранее уже

Академик РАН Зверев выступил против начала вакцинации детей от коронавируса в РФ
  • Вчера, 17:48

Академик РАН Зверев выступил против начала вакцинации детей от коронавируса в РФ

Российский микробиолог, академик РАН Виталий Зверев призывает отказаться от планов по вакцинации детей от коронавируса. Доктор медицинских наук

Биоинженер Кудрявцев рассказал, почему на упаковках российской вакцины указан адрес ЕС
  • Вчера, 19:08

Биоинженер Кудрявцев рассказал, почему на упаковках российской вакцины указан адрес ЕС

Сегодня в России ведутся жаркие споры о необходимости детской вакцинации от коронавируса. К этому обсуждению добавилась еще одна тема, которая очень

Инфекционист Малышев уверен, что россияне привыкнут к вакцине от COVID-19
  • 16-12-2021, 17:23

Инфекционист Малышев уверен, что россияне привыкнут к вакцине от COVID-19

Вакцинация от коронавируса COVID-19 начнет проходить охотнее, когда люди свыкнутся с этим процессом. О том, что привыкание, вероятно, рано или поздно

Сбербанк проинформировал о новой возможности своих вкладчиков снимать средства со счета
  • Вчера, 07:08

Сбербанк проинформировал о новой возможности своих вкладчиков снимать средства со счета

Сбербанк проинформировал россиян о новой возможности своих вкладчиков снимать средства со счета, не дожидаясь окончания срока их вложения. Речь идет

Новости партнеров
Новости партнеров
Инфекционист Малышев заявил, что нужно прививаться тем, кто перенес COVID-19 бессимптомно
  • 16-12-2021, 17:23

Инфекционист Малышев заявил, что нужно прививаться тем, кто перенес COVID-19 бессимптомно

Врач-инфекционист, доктор медицинских наук, профессора Николай Малышев сообщил о том, необходимо ли вакцинироваться людям, которые переболели

В Санкт-Петербурге задержали переодетого в женщину тренера по айкидо - эксгибициониста
  • 16-12-2021, 19:08

В Санкт-Петербурге задержали переодетого в женщину тренера по айкидо - эксгибициониста

49-летний мужчина бегал по парку, заметив школьниц, подбежал к ним и распахнул одежду, обнажая интимные части тела. Школьницы, которые гуляли по

Метростроевцы требуют от Смольного выплатить долги по зарплате
  • 16-12-2021, 18:02

Метростроевцы требуют от Смольного выплатить долги по зарплате

Бывшие рабочие АО «Метрострой» до сих пор не получили оплату своего труда за осенние месяцы уходящего года. Эти невыплаты объясняются процедурой

Неубранный с ноября снег в Петербурге превратился в «снежную кашу»
  • 16-12-2021, 08:29

Неубранный с ноября снег в Петербурге превратился в «снежную кашу»

Новый зимний сезон стал настоящим испытанием для жителей Санкт-Петербурга еще до наступления декабря. Обильный снегопад в ночь на 30 ноября доказал,

В 2022 году граждан в России ждут четыре новых налога