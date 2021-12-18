Прокачка российского газа по трубопроводу Ямал—Европа снизилась в 8 раз

На фоне повышенного спроса на топливо сократились поставки российского газа в Германию по трубопроводу Ямал—Европа. 18 декабря прокачка топлива через газопровод упала до 1,2 млн кВт•ч по сравнению со средним значением в 10 млн кВт•ч днем ранее и 12 млн кВт•ч 16 декабря. Таковы данные немецкого газотранспортного оператора Gascade. Можно сказать, что один из важнейших для Европы трубопроводов снизил прокачку газа из Сибири в 8 раз. Российская газовая компания «Газпром» никаких комментариев на этот счет не давала.

Отметим, что газопровод Ямал—Европа, проходящий по территории России, Белоруссии, Польши и Германии, берет начало от торжокского газотранспортного узла в Тверской области. Это второй по мощности экспортный газопровод после «Северного потока-2».

На фоне прогноза о похолодании, в связи с заявлениями о судьбе «Северного потока-2», а также из-за небольших запасов в хранилищах и снижения выработки ветрогенерации, растет стоимость газа в Европе. 16 декабря цена топлива находилась у отметки $1,7 тыс. Между тем немецкий регулятор в сфере энергетики заявил, что решение по «Северному потоку-2» примут не раньше второй половины следующего года, пишет kommersant.ru .

В начале текущего месяца отбор газа из европейских подземных хранилищ достиг 11,2 млрд кубометров, что является рекордным показателем за последние пять лет. Судя по текущим суточным темпам отбора запасов топлива, можно предположить, что газа не хватит до конца отопительного сезона, особенно если в Европе наступят настоящие зимние холода.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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