Бизнесмены Петербурга обратились за помощью к омбудсмену Абросимову с просьбой отложить введение QR-кодов

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Бизнесмены Петербурга обратились за помощью к омбудсмену Абросимову с просьбой отложить введение QR-кодов
Экономика / Санкт-Петербург
Фото из открытых источников / Автор: неизвестен

Представляющие торговые центры петербургские бизнесмены выступили с просьбой отложить введение QR-кодов при посещении мест общественного питания, перенеся дату события на февраль. По их мнению, данные организации пока не готовы к новым ограничениям.

Как говорится в тексте обращения, после реализации планов введения ковид-фри зон, трафик упадёт до минимальных отметок. Составители документа увязывают такой прогноз с низким уровнем вакцинации горожан, и, как следствие, нерентабельностью бизнеса, работающего только с привитыми клиентами.

Наиболее благоприятным сроком введения кодов обращающиеся называют первое февраля, вместо запланированной даты – на следующий день после новогоднего праздника.

Помимо этого, бизнесмены заявляют о том, что не готовы нести дополнительные расходы на оплату сотрудникам, которые должны будут осуществлять проверку кодов при входе посетителей на территории торговых площадок. Подписавшие обращение предприниматели считают, что дополнительные издержки тяжело скажутся на их бизнесе.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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