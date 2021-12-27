Украина на случай вторжения России начала готовить партизан

Украина на случай «вторжения» России начала готовить участников партизанского движения. Их Киев намерен использовать только в случае, если Москва решится на наступление. Об этом сообщает журналист газеты New York Times Эндрю Крамер.

В своей публикации он рассуждает о том, что Украине при всем желании не одолеть одну из лучших армий мира. В Киеве это якобы понимают, поэтому и озаботились вопросами подготовки подполья.

«Одержать победу над мощной армией РФ цели нет, Украина в любом случае не в состоянии это сделать. Задача в том, чтобы создать угрозу сопротивления оккупационным силам, которая может удержать противника от вторжения», — сказано в процитированной публикации.

Сейчас власти Украины вознамерились привлечь в состав территориальных отрядов, которые в перспективе могут стать партизанскими, как можно больше местных жителей с опытом ведения боевых действий.

Идея, как рассуждает журналист, палка о двух концах. С одной стороны, преследуется цель сохранения территориальной целостности страны. Но с другой...

«Данные усилия поспособствуют увеличению числа оружия на руках у населения, а это чревато усилением преступности, ростом самоубийств и бытового насилия. Чтобы получить лицензию на владение оружием, в Украине по закону надо пройти проверку у психолога», — пояснил автор статьи.

Между тем будущим украинским партизанам уже рассказывают, как самостоятельно можно соорудить взрывное устройство. По мнению журналиста, действующая власть сильно рискует даже помимо увеличения преступности: кандидаты в партизаны могут быть завербованы группировками радикально настроенных националистов.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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