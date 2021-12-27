Украина на случай вторжения России начала готовить партизан

Американская газета The Conejo Guardian опубликовала рассказы медсестер и медбратьев округа Вентура (штат Калифорния) о взрывном росте необъяснимых
О том, как заработали российские лаборатории на ПЦР-тестах в период пандемии COVID-19, рассказывает URA.RU . Оказалось, что немалая их часть избежала
В России скоро начнется вакцинация подростков в возрасте от 12 до 17 лет. Эту тему подняла в программе «Жить Здорово» телеведущая Елена Малышева.
Врач-инфекционист из Татарстана Юлий Бунов считает, что если в стране не станут отслеживать уровень антител в крови после перенесенного заболевания
Турция готова участвовать в возможном военном конфликте между Украиной и Россией. Анкара в этом случае перебросит свои войска в Донбасс и окажет
До конца года следует получить выплату, введенную для определенной возрастной категории, поскольку она сгорит, если не будет использована. Это
Даже после вакцинации существует вероятность заражения коронавирусной инфекцией, рассказал главный врач Боткинской больницы Денис Гусев. В беседе с «
В городе Дейр-Эз-Зор на территории Сирии местные силовики выявили схрон террористов Исламского Государства (террористическая организация,
Большая часть зараженных омикрон-штаммом коронавируса в Дании - полностью вакцинированные люди. Об этом говорится в публикации шведской газеты Dagens
Немецкое издание Focus посвятило статью энергетическому кризису в Европе. Как отмечается в публикации, этой зимой в европейских странах может
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