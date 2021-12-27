В Санкт-Петербурге хозяева выбросили своего пса с двенадцатого этажа

Правоохранители начали проверку семейной пары, проживающей на улице Вавилова.

Странно выглядит не только жестокость этих людей по отношению к доверившемуся им животному, еще больше удивляет тот факт, что год назад с балкона этой же квартиры выпадал трехлетний ребенок. Его родители, с их слов, к этому не причастны, а просто спали, будучи под воздействием большой дозы алкоголя.

По сообщению пресс-секретаря Главного Санкт-Петербургского управления МВД Российской Федерации был вызван наряд полиции в Калининский район, на улицу имени Вавилова к четырнадцатиэтажному дому. Вызывавший рассказал о том, что из окна квартиры, расположенной на двенадцатом этаже, выбросили собаку.

Правоохранители задержали и привезли в участок семейную пару: мужчину сорока одного года и женщину тридцати девяти лет. В полиции решается вопрос о том, возбуждать ли против них уголовное дело.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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