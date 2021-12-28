Стрелков назвал возможную дату нападения ВСУ на Донбасс

Военный эксперт, экс-министр обороны самопровоглашенной ДНР Игорь Стрелков (Гиркин) в ролике, который опубликован на его YouTube-канале, назвал возможную дату наступления Вооруженных сил Украины на позиции донбасских республик.

По словам бывшего командира сил ополчения, Киев под давлением США может пойти в атаку на ЛДНР в конце января следующего года.

Гиркин напомнил, что недавно американский телеканал CNN сообщил о том, что в распоряжении властей США имеется четыре недели для того, чтобы предотвратить «вторжение» РФ в Украину.

«А четыре недели — это двадцатые числа января... То есть высока вероятность, что через четыре недели скажут “Фас” и в атаку украинские военнослужащие пойдут», — сказал Стрелков.

Сейчас же, отметил он, ВСУ «притихли», так как занимаются подготовкой к наступлению, стягивая свои войска и тяжелую технику к линии разграничения.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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