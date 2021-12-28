Косачев: Российские военные немедленно атакуют ВСУ в случае наступления на Донбасс

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Косачев: Российские военные немедленно атакуют ВСУ в случае наступления на Донбасс
Украина
Фото из открытых источников / Автор: неизвестен

Наступление ВСУ на самопровозглашенные ДНР и ЛНР вызовет немедленную реакцию Москвы. Российские войска атакуют ВСУ в случае начала штурма республик Донбасса.

Как заявил вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев, Москва не станет добровольно проводить военные действия против Украины. Однако российские войска пойдут в атаку, если гражданам РФ, проживающим в Донбассе, будет угрожать опасность, сказал политик.

После трагедии в Цхинвале в России были внесены поправки в федеральный закон «Об обороне», десятая статья которого дает возможность использовать Вооруженные силы РФ за рубежом, заявил Косачев. Согласно оценкам НАТО, сейчас неподалеку от границы с Украиной находятся 122 тыс. российских военных, что значительно превосходит численность размещенной в этом регионе украинской армии, пишет avia.pro. Таким образом Москва предупредила Киев, что отказ от Минских соглашений и наступление на республики Донбасса подтолкнут Россию к атаке на подразделения ВСУ.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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