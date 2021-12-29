Запашный: Из-за QR-кодов людей разделяют на два лагеря

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Запашный: Из-за QR-кодов людей разделяют на два лагеря
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Фото из открытых источников / Автор: неизвестен

Гендиректор Большого Московского цирка Эдгард Запашный в интервью ведущей «Царьграда» Елене Афониной заявил, что из-за QR-кодов страна разделилась на два лагеря. Народный артист России рассказал, что для улучшения продаж приходилось организовывать вход в цирк по QR-код, из-за чего его стали обвинять в дискриминации. 

Представитель известной цирковой династии  заявил, что он как директор теперь пытаться выстроить процесс, пишет Царьград. Запашный также подчеркнул, что не является сторонником того, чтобы работать через запретительные меры. Поэтому какие-то спектакли стали ставить для зрителей с QR-кодами, на другие представления были ограничения в 500 человек без кодов. 

Цирк терпит финансовые убытки, признался Запашный. Вместе с тем он сказал, что цирк должен быть доступным и праздник должен быть в каждой семье. Сотрудники цирка должны обеспечить возможность детям из любой семьи посмотреть представление, увидеть Деда Мороза и порадоваться празднику, заявил Запашный.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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