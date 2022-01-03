Железнодорожный состав с российской военной техникой отправился к границе с Украиной

Несколько часов назад в сторону украинской границы отправился еще один железнодорожный состав с российской военной техникой.

По некоторым данным, речь может идти о внушительном количестве военных грузовиков, реактивных системах залпового огня, транспортных средствах технического обслуживания и артиллерийском вооружении. Техника направлялась в сторону города Новозыбков, что в 30 километрах от границы с Украиной. Есть информация о том, что видео было сделано менее суток назад. Вероятно, военная техника направилась в сторону нового полевого лагеря, расположенного в районе Клинцов, пишет avia.pro.

Ранее Москва пообещала оказать помощь самопровозглашенным республикам Донбасса, где проживают сотни тысяч российских граждан.

Возможно, что переброской новых боевых машин Россия демонстрирует намерение вмешаться в вооруженный конфликт в Украине, если Киев начнет наступление в Донбассе.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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