Поручение Путина по пенсиям россиян противоречит другому поручению президента

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Поручение Путина по пенсиям россиян противоречит другому поручению президента
Экономика
Фото из открытых источников

Поручение президента РФ Владимира Путина по пенсиям противоречит другому его поручению. Об этом сообщает информационный портал «Online-buhuchet.ru».

С 1 января 2022 года страховые пенсии по старости выросли на 5,9%. Но это ниже фактической инфляции предшествующего года на что пожаловались главе государства пожилые граждане. Конечно же, президент не мог оставить без внимания эту ситуацию и дал поручение правительству проработать механизмы компенсации пожилым гражданам.

Но в правительстве должны также удерживать инфляцию от взрывного роста. В сентябре 2021 года, когда пенсионерам выплатили  разовую помощь в размере 10 тыс. рублей, рост цен был на уровне 15%. Деньги у пенсионеров закончились, а цены не упали. И сейчас в правительстве говорят об инфляции по итогам года на уровне 8,4%, хотя некоторые источники указывают на то, что инфляция в 2021 году составила порядка 20%.

Путин в прошлом году дал поручение максимально сдерживать инфляцию и опустить ее ниже 4%. Но в случае, если пенсии будут доиндексированы, или пенсионерам снова выплатят существенную сумму в качестве компенсации за рост цен, инфляция снова разгонится и это снова повысит число бедных граждан.

Как выйти из этой ситуации без вреда для пенсионеров, эксперты сказать не готовы. Но они отмечают, что законодательная база, существующая на данный момент, перестала работать в пользу наименее защищенных слоев населения.

Депутаты принимают законы о начислении себе премий лишь за то, что они ходят на работу, правительство не торопится направлять в массы денежные излишки, которые появляются в бюджете, бизнес часто не получает должного уровня поддержки, а крупные бизнесмены выводят активы из страны.

Исправить ситуацию может реформирование, но пока сложно сказать, найдутся ли силы, которые смогут начать и довести необходимые стране реформы до конца.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-79529

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