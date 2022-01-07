Одна категория россиян получит разовую выплату в 35000 рублей

Денежная выплата в размере до 35 тысяч рублей может быть выделена из региональных бюджетов для финансирования семей с детьми. Указывается, что такая выплата будет иметь нецелевой характер, однако ее предоставление возможно только при условии, что на семейном капитале семьи еще остались средства на начало 2022 года, передает «Primpress.ru».

Российские эксперты напомнили о единовременной денежной выплате, которая может быть предоставлена для семей с детьми из средств регионального семейного капитала. Такой капитал имеет сходство с материнским, однако выдается не на федеральном уровне, а местными властями. Традиционно материнский капитал имеет целевое значение и может быть потрачен на образование ребенка либо на улучшение жилищных условий семьи. Однако из-за пандемии коронавируса было введено новое правило — в 2022 году семьи с детьми могут получить дополнительные 35 тысяч рублей, которые можно будет потратить на свое усмотрение. Важным условием для оформления такой разовой выплаты является состояние семейного капитала — на нем должны оставаться средства, которые и будут направлены на предоставление денежной помощи.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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