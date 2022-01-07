Стало известно, как россиянам получить выплату 5000 рублей за стаж 35 лет

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Стало известно, как россиянам получить выплату 5000 рублей за стаж 35 лет
Экономика
Фото из открытых источников

Профессор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов раскрыл подробности получения доплаты к пенсии в размере 5 тысяч рублей. Эксперт указал, что такая доплата возможна при наличии дополнительного стажа — и существует способ обеспечить себе такой увеличенный стаж. Об этом пишет «Primpress.ru».

Финансовый аналитик Александр Сафонов указал, что при наступлении пенсионного возраста вовсе не обязательно сразу же оформлять страховую пенсию — и такое право гражданина содержится в федеральном законе. В случае если гражданин воспользуется этим правом и отсрочит для себя назначение выплаты, это позволит приобрести дополнительный стаж — и впоследствии получать увеличенные выплаты. 

«Отложенное на 5 лет оформление страховой пенсии позволит увеличить размер пенсионных выплат до 40% — таким образом, при выходе на пенсию при стаже 35 лет можно будет получать в среднем на 5000 рублей больше»,- прокомментировал Александр Сафонов. 

Эксперт отметил, что если отсрочить оформление пенсии на 10 лет, то можно увеличить итоговую пенсию уже до 35 тысяч рублей.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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