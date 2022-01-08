Сбербанк предупредил россиян, оставляющих средства на банковской карте

Из-за высокого уровня инфляции хранить средства на карте или счету не стоит. Такое предупреждение сделал председатель правления Сбербанка Герман Греф. Он напомнил, что по итогам прошлого года инфляция оценивается в 8,39%, что уже является рекордом за последние шесть лет.

По мнению Грефа, если уровень инфляции зашкаливает, тогда откладывать средства нет никакого смысла. Хранить денежные накопления нельзя на банковской карте или счету, а уже тем более не стоит оставлять средства в сейфе в виде наличных, так как они могут просто просесть из-за роста инфляции, пишет primpress.ru .

Спасти сбережения от инфляции можно, вложив их в ценные бумаги. Наиболее выгодными являются облигации федерального займа, стоимость которых повышается одновременно с ростом цен на основные товары.

Греф также рекомендовал вкладываться в флоутеры - ценные бумаги, привязанные к ставке межбанковского рынка. Их стоимость тоже растет быстро в отличие от ставок банковских вкладов.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-79529

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей