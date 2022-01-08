С 10 января каждому за новогодние праздники выплатят по 12 000 рублей

После 10 января начнут выплачивать деньги за новогодние праздники. Получить их смогут граждане, которые отработали в этот период в определенной сфере. Специальные выплаты полагаются медицинским работникам, о чем позаботились на самом высоком уровне. Известно, что еще в декабре Владимир Путин подписал соответствующий документ.

Глава государства пообещал медикам, которые борются с опасной инфекцией, двойные выплаты. Повышение затронет всех, кто вышли на дежурство в период с 31 декабря по 9 января включительно.

Размер начислений будет зависеть от сферы и круга обязанностей медработника. Тем, кто оказывали помощь больным коронавирусом в стационаре, еще до праздников платили по 3880 рублей за смену. А водителям скорой помощи доплачивали по 1215 рублей, пишет primpress.ru .

В среднем все работники больниц получили 2 тысяч рублей за один выход. На праздниках сотрудникам стационаров начисляется двойной коэффициент, то есть выплата составит уже 4 тысячи рублей. Как правило, многие медики работали на новогодних каникулах по три смены каждый. Своим трудом такие работники заслужили по 12 тысяч рублей за этот период.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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