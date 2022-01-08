Пенсионерам в РФ придет по 21 000 рублей с 10 января 2022 года

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Пенсионерам в РФ придет по 21 000 рублей с 10 января 2022 года
Экономика
Фото из открытых источников

Пенсионное пособие начнут начислять россиянам уже с этого понедельника, 10 января.

Выдавать денежные средства будут пенсионерам, которые проживают в столичном регионе. Для этих пожилых граждан будет введен так называемый городской стандарт. То есть минимальная пенсия должна быть не меньше этой суммы. Если исходная пенсия гражданина была установлена ниже этой черты, то ему будут доплачивать до этой установленной суммы.

С января минимальная пенсия для столичного региона станет выше. Сейчас она достигла суммы в 21 193 рубля в месяц. Увеличенные пенсионные пособия будут начисляться на карты пенсионеров уже начиная с понедельника, 10 числа, когда завершится период новогодних праздников.

Январская индексация в 2022 году приравнивается к 4,8%.

Напомним, что в 2021 году минимальные выплаты увеличили с 19 500 рублей до 20 222 рублей в столичном регионе.

Помимо этого, для выдачи денежного пособия нужно соответствовать некоторым установленным условиям. Для получения выплаты, для начала, нужно официально числится безработным. Также необходимым условием является наличие  местной прописки на протяжении минимум 10 лет. Некоторые российские пенсионеры именно ради такой повышенной пенсии хотят переехать в столицу на ПМЖ, ведь пенсии в других регионах значительно ниже. 

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-79529

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