Россиян, получающих пенсию или соцвыплаты, ждет неприятный сюрприз с 10 января 2022

Старший аналитик «Альпари» Анна Бодрова предупредила россиян, получающих пенсии или другие социальные выплаты по линии государства, о том, что в ближайшее время им придется столкнуться с неприятностями. Речь идет об очередном ослаблении национальной валюты. Она объяснила, что рубль будет девальвироваться действиями финансовых властей страны, так как пока цены на нефть остаются на невысоком диапазоне.

Эксперт упомянула, что с января в России увеличились страховые пенсии по старости и на это было направлено немало денег. Кроме того, в ближайшее время произойдет индексации социальных выплат, которую тоже надо обеспечить финансированием.

«Нужно будет искать деньги на реализацию обещаний», – заметила Бодрова.

Она также заявила, что в ближайшей перспективе произойдет девальвация пенсии, причем этого избежать уже невозможно, поскольку выплаты были повышены лишь на 5,9 %, а уровень инфляции находится на отметки выше 8 %. Таким образом, реальный размер пенсий снижается, пишет primpress.ru .

Кроме того, с 10 января стоит ожидать нового витка роста цен на продукты, что самым болезненным образом скажется на получателях социальных выплат. В такой ситуации покупательная способность пенсий станет еще ниже, считают аналитики.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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