Пенсионную реформу в России могут отменить из-за событий в Казахстане

Лидер российских коммунистов Геннадий Зюганов предположил, что в стране могут отменить пенсионную реформу из-за событий в Казахстане. Политик подчеркнул, что его партия выступает за снижение пенсионного возраста.

По мнению Зюганова, пенсионную реформу, принятую в 2018 году, необходимо отменить. Главный коммунист страны назвал эти изменения в законодательстве «людоедскими». Размер пенсий в России является мизерным, население страны вымирает, подчеркнул депутат. Кроме того, молодые семьи уже не могут рассчитывать на помощь со стороны бабушек и дедушек в воспитании детей, пишет primpress.ru .

Лидер коммунистов в своем Telegram-канале обратил внимание на ситуацию в Казахстане, где власти планировали повысить пенсионный возраст для женщин до 63 лет. По мнению Зюганова, подобные решения превращают страну в «пороховую бочку». Только «умная экономическая и социальная политика», проводимая в интересах народа, может гарантировать безопасность внутри страны, считает политик.

Парламентарий также отметил, что в противном случае невозможно решить ни одной задачи в вопросе повышения благосостояния граждан. Россия может стать уязвимой мишенью для внешних сил, сделал вывод депутат.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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