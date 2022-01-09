Пенсионерам в РФ увеличат процент индексации пенсий по решению Путина

По решению Владимира Путина в следующем году российским пенсионерам увеличат процент индексации пенсий. Но индексация затронет не всех граждан преклонного возраста. Рассчитывать на нее смогут только получатели социальных и государственных пенсий, чьи выплаты зависят от ПМ, о чем сообщила юрист Ирина Сивакова.

Как известно, еще в конце прошлого года президент России распорядился о том, что прожиточный минимум, как и минимальный размер оплаты труда, должен быть повышен не на 2,5, а на 8,6%. Таким образом, запланированный показатель был увеличен в несколько раз. Так, минимум для пенсионеров на федеральном уровне достигнет 10 882 рубля, что на 862 рубля больше, чем в минувшем году.

Стоит сказать, что бюджет Пенсионного фонда предусматривает повышение социальных пенсий только на 2,3%. Но этот показатель будет пересмотрен, так как он был прописан с учетом прежних цифр, пишет online-buhuchet.ru .

Однако, как отметила Сивакова, индексация страховых пенсий не привязана к росту ПМ, а зависит от роста индекса потребительских цен. На этот год показатель индексации утвердили на уровне 5,9%.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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