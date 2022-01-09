Деньги придут на карту: кто с 10 января получит 10 000 рублей от ПФР

Уже с понедельника, 10 января, многим россиянам начнут поступать на карты выплаты по линии Пенсионного фонда России. Об этом сообщает издание PRIMPRESS . Отмечается, что с 10 числа этого месяца стартует первый полноценный выплатной период и как сам Пенсионный фонд, так и банки заработают в привычном режиме.

Россиянам, получающим выплаты в первых числах, пособия и пенсии за январь зачислили еще под завесу декабря минувшего года. Так, деньги пришли пенсионерам, которым обычно пенсии по графику поступают по 9 число, а также одиноким родителям и беременным женщинам, вставшим на учет на раннем сроке.

С 10 января деньги будут зачислены на карты семей, в которых второй ребенок родился после 1 января 2018 года. Стоит ожидать в ближайшие дни еще одной важной выплаты.

«Ежемесячные выплаты из материнского капитала поступят в банки в первые рабочие дни января, с 10 по 14 число», - приводит издание информацию, полученную в региональных отделениях Пенсионного фонда.

Размер самой выплаты равен детскому прожиточному минимуму, который установлен в регионе проживания. В среднем по России это 10 000 рублей.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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