В массовом ДТП на трассе «Кола» погибли два человека

Вечером девятого января на семьдесят седьмом километре трассы «Кола» произошла массовая авария с участием четырёх иномарок и большегруза. К сожалению, без жертв не обошлось. Мужчина и женщина, ехавшие в одном из автомобилей, погибли.

ДТП произошло рядом с деревней Городище, легковушку с погибшими смяло от удара. На место происшествия прибыла бригада спасателей из Шлиссельбурга, специалистом пришлось деблокировать погибших. В результате аварии дорожная обстановка на трассе осложнилась, образовалась пробка на протяжении нескольких километров.

По предварительным данным, аварийную ситуацию спровоцировал водитель одного из легковых автомобилей. Он не справился с управлением транспортным средством и его машина задела по касательной остальных участников ДТП.

Сейчас специалисты разбираются в причинах и обстоятельствах произошедшего.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-79529

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей