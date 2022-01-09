В массовом ДТП на трассе «Кола» погибли два человека

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В массовом ДТП на трассе «Кола» погибли два человека
Происшествия / Санкт-Петербург
Фото из открытых источников

Вечером девятого января на семьдесят седьмом километре трассы «Кола» произошла массовая авария с участием четырёх иномарок и большегруза. К сожалению, без жертв не обошлось. Мужчина и женщина, ехавшие в одном из автомобилей, погибли.

ДТП произошло рядом с деревней Городище, легковушку с погибшими смяло от удара. На место происшествия прибыла бригада спасателей из Шлиссельбурга, специалистом пришлось деблокировать погибших. В результате аварии дорожная обстановка на трассе осложнилась, образовалась пробка на протяжении нескольких километров.

По предварительным данным, аварийную ситуацию спровоцировал водитель одного из легковых автомобилей. Он не справился с управлением транспортным средством и его машина задела по касательной остальных участников ДТП.

Сейчас специалисты разбираются в причинах и обстоятельствах произошедшего.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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