По 6500 рублей в месяц готовят новой категории пенсионеров в РФ в 2022 году

Новая денежная выплата может появиться для пенсионеров, и ее уже будут обсуждать в Госдуме.

Законопроект про начисление 6,5 тыс. рублей пожилым гражданам уже разработан, и его авторы намерены продвинуть к утверждению в нынешней сессии, передает PRIMPRESS .

Депутаты намерены внести законопроект на рассмотрение в нижнюю палату парламента весной текущего года. Его суть в том, чтобы выплачивать прибавку пожилым гражданам, которым исполнилось 75 лет.

На данный момент доплата начисляется пожилым гражданам при праздновании 80 лет и далее на каждый юбилей. Им начисляют увеличенную в два раза фиксированную выплату, и сейчас это 6,4 тыс. рублей.

Депутаты намерены снизить планку для начислений и добиться того, чтобы начисляли такую доплату также и тем, кому исполнилось 75 лет.

Также обсуждается вопрос возвращения индексации пенсий работающим пенсионерам. Соответствующий законопроект будет внесен снова на рассмотрение в Госдуму.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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