Пенсионеров в РФ ждет новая выплата в размере 6400 рублей в 2022 году

В 2022 году для некоторых категорий пенсионеров в России могут ввести новую выплату. Об этом сообщают ряд российских средств массовой информации.

В материалах прессы говорится о том, что в Госдуме после новогодних праздников принялись обсуждать меры поддержки пожилых россиян. Как уточняют «Народные новости» , уже весной сего года может быть вынесен на рассмотрение парламента законопроект, призванный хоть немного улучшить качество жизни граждан в возрасте.

Речь идет о введении доплат к пенсиям пенсионерам, которым исполнилось 75 лет. В настоящее время, напомним, доплата положена только гражданам, которые разменяли девятый десяток (по достижении 80 лет). Речь об увеличении вдвое фиксированной выплаты к пенсии - доплата в этом случае составит 6500 рублей.

Она будет полагаться всем пенсионерам страны по достижению указанного возраста, без привязки к размеру пенсии или региону проживания.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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