Пенсионерам в РФ решили выплатить один раз по 10 тыс. рублей: точная дата

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Пенсионерам в РФ решили выплатить один раз по 10 тыс. рублей: точная дата
Экономика
Фото из открытых источников

По 10 тыс. рублей начислят российским пенсионерам в виде разовой выплаты в 2022 году.

Пенсионный эксперт Сергей Власов рассказал о возможной новой выплате, отметив, что она стала возможна благодаря новому решению властей, передает PRIMPRESS.

Решение о разовой выплате, по его словам, принято на региональном уровне. Получат выплату пожилые жители столичного региона. Стоит отметить, что это один из самых крупных регионов страны.

Разовую выплату пожилые жители Москвы могли получить до 31 декабря 2021 года. Им выплачивали такое пособие после того, как они прошли полную вакцинацию от коронавируса. Также пособие выплачивалось после ревакцинации.

Власти Москвы решили продлить возможность получить эту выплату. И теперь ее смогут получить также те, кто вакцинируется или ревакцинируется до 31 марта 2022 года. Пособие начислят всем гражданам старше 65 лет, получившим прививку, либо прошедшим ревакцинацию до конца первого месяца весны.

Можно вместо денег взять подарочный набор. На разовую выплату в размере 10 тыс. рублей его заменяют по желанию пенсионера. Но стоит учитывать, что оформлять выплату будут до конца весны, то есть, получить ее можно будет до 1 июня.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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