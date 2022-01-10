Всех, кто получает пенсию в РФ на банковскую карту, ждет новая беда с 12 января

К бдительности призывает пенсионеров пенсионный эксперт Анастасия Киреева.

Она предупредила о новой схеме, которую начали использовать злоумышленники, чтобы завладеть деньгами, которые приходят на карту пожилым людям, передает PRIMPRESS .

Преступники поджидают, когда пенсионер подходит к банкомату, чтобы снять пенсию с карты. Когда пожилой человек находится у банкомата, к нему может обратиться неизвестный с просьбой помочь вытащить банковскую карту из банкомата. Либо, наоборот, могут попросить вставить пластик в разъем. Также могут попросить вытащить деньги из банкомата, которые якобы «застряли» в устройстве.

После таких действий на карте или наличных остаются отпечатки пальцев пожилого человека. К нему сразу же подходят неизвестные, обвиняют его в краже денег с чужой карты и угрожают полицией.

«Злоумышленники сразу же начинают требовать откуп от человека. Конечно же, это мошенничество, верить этому нельзя», – добавила Киреева.

Поскольку пенсионеры зачастую более доверчивые и к тому же более уязвимы, то как раз их и чаще выбирают в качестве своей жертвы преступники. Поэтому пенсионный эксперт советует пожилым гражданам не доверять никому возле банкоматов и быть бдительными, чтобы не лишиться своих денег.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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