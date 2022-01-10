Борис Щербаков пообещал серьезно поговорить с противницей вакцинации Марией Шукшиной

72-летний российский актер Борис Щербаков в эфире программы «Судьба человека» на канале Россия-1 пообещал россиянам поговорить со своей коллегой по цеху Марией Шукшиной, известной противницей вакцинации от коронавируса, и объяснить, как сильно она заблуждается. Ему самому вакцина спасла жизнь, когда он заразился ковидом, так что речь о собственном опыте, а не о пропаганде.

Ранее Мария Шукшина повсеместно заявляла, что выступает категорически против «участия в эксперименте неисследованной вакцины», и никакие аргументы и факты, приглашения в «красную зону» не переубедили актрису и не заставили изменить своей позиции.

Борис Щербаков не верит в то, что дочь выдающихся родителей сама сложила такое мнение. По его словам, совершенно ясно, что антиваксером Марию сделали.

«Очевидно, что она сейчас находится под чьим-то влиянием. Под очень серьезным. Это очевидно. Потому что сама она умная девочка. Я позвоню и поговорю с ней. Серьезно поговорю с ней», — пообещал Борис Щербаков.

Актер также выказал надежду, что, возможно, ознакомившись с историей вакцинации и заболевания его самого, Мария Шукшина изменит свое мнение.

Сам актер считает, что прививаться надо обязательно. Он очень боялся заразиться коронавирусом, так как в силу своего возраста оказался в группе риска. Щербаков поставил прививки, но все равно подхватил ковид. Заболевание протекало более-менее легко, но госпитализация потребовалась. Неделю артист провел под капельницами, но вакцине он благодарен за то, что до тяжелой формы заболевание не развилось и кислородная поддержка ему не понадобилась.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-79529

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей