Из-за примеси килограмма соломы в Петербурге сожгли почти двадцать тонн маковых семян

Таможенники Петербурга отчитались сегодня об уничтожении девятнадцати с половиной тонн маковых семян. Сожженный товар был упакован почти в восемьсот мешков и судя по декларации, предназначался для внутреннего потребления

Как заявили в управлении службы, проведённая проба груза показала, что он является семенами мака снотворного с содержанием шести тысячных процента маковой соломы, то есть наркосодержащего вещества. На всю партию это составляло чуть более килограмма.

Результаты экспертизы стали основанием для остановки выпуска всей партии маковых семян и возбуждения дела об административном правонарушении. Суд, изучив предоставленные документы, вынес решение о конфискации и уничтожении товара.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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