Две категории россиян могут получить единоразовую выплату 10000 рублей в 2022 году

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Две категории россиян могут получить единоразовую выплату 10000 рублей в 2022 году
Экономика
Фото из открытых источников

В послании Федеральному собранию президент РФ Владимир Путин может объявить о новой денежной выплате для отдельных категорий граждан. Такое мнение озвучили некоторые финансовые эксперты, передает PRIMPRESS.

Получить по 10 тыс. рублей в 2022 году дополнительно к уже введенным выплатам смогут две категории россиян.

Например, в 2021 году как раз в послании Федеральному собранию Путин сообщил о новых начислениях. Было введено в апреле пособие для беременных женщин, попавших в трудную жизненную ситуацию. Ввели и выплату для родителей, которые воспитывают детей в одиночку. Сообщил глава государства тогда и о единовременной выплате на каждого ребенка школьного возраста. Эта выплата составила 10 тыс. рублей и выплачивалась независимо от благосостояния семьи.

Ожидалось, что президент расскажет о новых выплатах на большой декабрьской пресс-конференции. Но тогда никаких конкретных обещаний по этому поводу не было. Поэтому аналитики полагают, что как раз в послании Федеральному собранию Путин может сообщить о новых видах помощи гражданам.

Предположительно, пособия введут для детей и пенсионеров. Как раз поддержка этих категорий граждан, по мнению Путина, является приоритетной. Разделяет позицию главы государства в этом вопросе и премьер Михаил Мишустин.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-79529

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