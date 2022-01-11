Всем гражданам РФ, кто получает до 25 тыс. рублей, готовят новую выплату

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Всем гражданам РФ, кто получает до 25 тыс. рублей, готовят новую выплату
Экономика
Фото из открытых источников

Новую денежную выплату могут получить российские граждане с низким уровнем дохода. Об этом сообщил председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов, передает PRIMPRESS.

Он подчеркнул, что эта выплата еще обсуждается, но вероятность ее введения достаточно высока. Данная выплата является, по сути, сэкономленной частью оклада за счет обнуления ставки налога на доходы.

Нилов объяснил, что в нижней палате парламента активно идет рабата над тем, чтобы разграничить размеры налогов для богатых и бедных россиян. В частности, изучается возможность повышения налогов на доходы свыше 10 млн рублей в год. Для них предлагается ввести налог на доходы физических лиц (НДФЛ) в размере 25 процентов.

Но также важно позаботиться и о росте реальных доходов для тех, кто зарабатывает мало. Нилов подчеркнул, что это можно реализовать за счет снижения налоговой нагрузки на тех граждан, зарплаты которых недотягивают до определенного уровня.

Для тех, кто зарабатывает менее 25 тыс. рублей в месяц, предложено вообще отменить НДФЛ. Это увеличит их заработок на 13%, что составит около 3 тыс. рублей в месяц.

Нилов отметил, что ранее уже аналогичные законопроекты в Госдуму вносились, но предыдущие созывы их не принимали.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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