Названы все категории пенсионеров в России, которым повысят выплаты в феврале

О новых выплатах для пожилых граждан в феврале рассказали эксперты. Специалисты назвали категории пенсионеров, у кого с февраля выплаты вырастут, передает PRIMPRESS .

Так, с 1 января были проиндексированы страховые пенсии по старости неработающих пенсионеров. А с 1 февраля, отмечают эксперты, будет еще одно увеличение выплат.

Планируется повысить специальные выплаты, которые назначают пожилым гражданам. Это ежемесячная денежная выплата (ЕДВ), а также набор социальных услуг (НСУ), получать который можно в виде денег.

Ранее стало известно, что на февраль запланировали повышение этих выплат на 5%. Но поскольку эта индексация привязана к росту цен, то повышение может быть более существенным и составить около 8%.

Отметим, с февраля выплаты будут увеличены в участников Великой Отечественной войны, ветеранов боевых действий, а также тех, кто служил во времена ВОВ. Также увеличится размер выплат у блокадников, членов семей погибших участников ВОВ, а также граждан, которые в период ВОВ трудились на важных производствах.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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