Названы все категории пенсионеров в России, которым повысят выплаты в феврале

Лидер российских коммунистов Геннадий Зюганов предположил, что в стране могут отменить пенсионную реформу из-за событий в Казахстане. Политик
Администрация Центрального района Санкт-Петербурга отчиталась о темпах уборки снега с использованием спецтехники. Пресс-служба администрации
Пенсионное пособие начнут начислять россиянам уже с этого понедельника, 10 января. Выдавать денежные средства будут пенсионерам, которые проживают в
Более 100 предприятий Санкт-Петербурга готовы открыто отказаться от проверки у своих клиентов QR-кодов. Об этом заявил предпринимать Александр
Врачи Мариинской больницы борются за жизнь туристки из Краснодарского края. Медики выявили у женщины закрытую черепно-мозговую травму и ушиб мозга.
Специалист центра «Фобос» метеоролог Михаил Леус сообщил, что в Санкт-Петербург пришел теплый атмосферный фронт. По его словам, в городе ожидается
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов подписал постановления о предоставлении субсидий бизнесменам. Петербургские предприниматели получат
Первый рабочий день после новогодних праздников обернулся для петербуржцев семибалльными пробками. Горожане массово опаздывали на работу из-за
Российским десантникам, прибывшим в Казахстан, удалось разбить силы боевиков всего лишь за час. Они разгромили превосходящие силы террористов и
Сегодня утром в столице Казахстана снова возобновились серьезные уличные боевые действия. По предыдущей информации, радикалы совершили несколько
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