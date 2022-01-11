Деньги зачислятся на карту: кому 12–14 января придет 11 400 рублей от Пенсионного фонда

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Деньги зачислятся на карту: кому 12–14 января придет 11 400 рублей от Пенсионного фонда
Экономика
Фото из открытых источников

С 12 по 14 января многим гражданам РФ следует ожидать поступления выплат по линии Пенсионного фонда России. Первый выплатной период в стране после праздников уже стартовал. Деньги в банки фонд перечислит еще до конца нынешней недели.

Как сообщает PRIMPRESS, деньги придут отдельным семьям. Речь о родителях, у которых второй ребенок родился после первого января 2018 года. Выплата им зачисляется из средств материнского капитала.

«Ежемесячные выплаты из материнского капитала поступят в банки в первые рабочие дни января, с 10 по 14 число», – пишет издание, ссылаясь на информацию, предоставленную региональными управлениями Пенсионного фонда России.

Выплата полагается только семьям, которые заблаговременно подали соответствующее заявление. А назначается она, напомним, только если средний доход родителей не превышает размер двух прожиточных минимумов в регионе проживания. Сумма пособия равна прожиточному минимуму на детей. В РФ в среднем это 11 423 рубля. Но от региона к региону сильно отличается. Так, в Приморье это 15 409 рублей, тогда как в Омской области родителям выплачивают только по 10 870 рублей. А в Северной столице России, Петербурге, родители получают выплату на среднем уровне - 11 366 рублей ежемесячно.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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