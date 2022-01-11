Часть российских пенсионеров получит по 14 000 рублей на карту 14 января 2022 года

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Часть российских пенсионеров получит по 14 000 рублей на карту 14 января 2022 года
Экономика
Фото из открытых источников

До конца текущей рабочей неделе многим пенсионерам начислят около 14 тыс. рублей. Решение о данной выплате было принято властями, сообщает PRIMPRESS.

Начислена выплата будет не всем, а получат ее представители определенных профессий, которые заняты в системе МЧС и для которых выплата назначена с 1 января 2022 года.

Новая надбавка была введена для пожарных и спасателей. Теперь ее начнут получать жители столичного региона, у которых есть стаж работы 25 и 15 лет соответственно и им исполнилось 50 лет.

Важно отметить, что эта доплата не аннулирует другие выплаты, а будет выплачиваться в дополнение ко всем остальным выплатам. Как уже было сказано выше, размер доплаты составляет 14 тыс. рублей.

Такую же выплату получат пенсионеры многих других регионов. Важно отметить, что пенсия не может быть ниже прожиточного минимума, поэтому всем, у кого она меньше, начисляют доплату.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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