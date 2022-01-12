Реальный размер пенсий и соцвыплат в России в 2022 году может измениться из-за инфляции

Финансовые эксперты спрогнозировали уменьшение размера пенсий и соцвыплат, которые будут предоставлены для россиян в 2022 году. Указывается, что из-за высоких цен на продукты питания в РФ, сумма таких выплат будет девальвироваться, чтобы избежать нового инфляционного всплеска. Об этом пишет «Primpress.ru».

Согласно официальным данным Росстата, реальное выражение инфляции по итогам 2021 года составило 8.39% — при этом с 1 января 2022 года страховые пенсии были повышены всего на 5.9%. Депутат от КПРФ Елена Янчук подчеркнула, что такое разительное несоответствие повышения пенсий и реального показателя инфляции должно быть изменено, хотя на 2022 год уже заложена индексация выплат для россиян в указанном размере. Однако финансисты отметили, что для снижения таких высоких показателей инфляции, правительство будет постепенно снижать пенсионные и социальные выплаты, ведь чем больше увеличивается размер таких выплат, тем сильнее дорожает продуктовая корзина.

«Девальвация социальных выплат и пенсий — это единственный путь, который позволит уменьшить проявление инфляции на будущие годы», - прокомментировала старший аналитик «Альпари» Анна Бодрова.

Эксперт добавила, что решение об уменьшении пенсий и соцвыплат может быть принято уже в ближайшие недели.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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