Реальный размер пенсий и соцвыплат в России в 2022 году может измениться из-за инфляции

Более 100 предприятий Санкт-Петербурга готовы открыто отказаться от проверки у своих клиентов QR-кодов. Об этом заявил предпринимать Александр
Активисты движения «Петербург – город перемен» провели опрос среди горожан, чтобы выяснить как они оценивают качество работы губернатора Александра
Смольный составил единый список катков и лыжных трасс в пределах Санкт-Петербурга. Горожане в ответ заявили, что в них нет надобности из-за ситуации
Смольный не стал запрещать петербургским предприятиям работать в новогоднюю ночь, но с 2 января 2022 года ввел систему QR-кодов. После праздников
Специалист центра «Фобос» метеоролог Михаил Леус сообщил, что в Санкт-Петербург пришел теплый атмосферный фронт. По его словам, в городе ожидается
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов подписал постановления о предоставлении субсидий бизнесменам. Петербургские предприниматели получат
Первый рабочий день после новогодних праздников обернулся для петербуржцев семибалльными пробками. Горожане массово опаздывали на работу из-за
Россия может разместить ракеты «на заднем дворе» США в ответ на отказ НАТО вести переговоры по нерасширению альянса на восток. Москва может начать
Российским десантникам, прибывшим в Казахстан, удалось разбить силы боевиков всего лишь за час. Они разгромили превосходящие силы террористов и
Появились подробности захвата боевиками пассажирского самолета, который вылетал из Алма-Аты в Москву. Произошел этот инцидент еще до прибытия
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