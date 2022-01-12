Рапохин из Сбербанка описал россиянам худший сценарий в 2022 году

Старший стратег по долговому рынку SberCIB Investment Research Игорь Рапохин предоставил прогноз касательно положения денежно-кредитного сектора в РФ на ближайшие недели. По словам эксперта, Центробанк будет постепенно повышать ключевую ставку, что будет обусловлено продолжающимся ростом инфляции, передает «Primpress.ru».

Аналитик долгового рынка Игорь Рапохин указал, что в связи с прогнозируемым повышением ключевой ставки Центробанка, вкладчиков и кредиторов ожидают некоторые изменения. Рапохин подчеркнул, что главный регулятор будет продолжать жесткую денежно-кредитную политику, пока не добьется стабилизации в процессе роста цен.

«По итогам заседания ЦБ 11 февраля ожидается еще большее увеличение ключевой ставки. Причем увеличение может стать весьма радикальным, почти на 50 базисных пунктов — соответственно, ставка достигнет уже 9% годовых», - прокомментировал Игорь Рапохин.

Аналитик подчеркнул, что данное повышение ключевой ставки Центробанка неизменно отразится на остальных российских банках, которые тоже будут вынуждены повышать ставки по кредитам и ипотеке.

«В случае, если ставка ЦБ достигнет 10%, в России могут произойти серьезные изменения курса валют — американский доллар почти однозначно достигнет 73 рублей», - отметил Рапохин.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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